بالفيديو.. جماهير النصر يستقبلون المدرب الجديد في مطار الرياض
أظهرت مقاطع فيديو وصور حفاوة استقبال جماهير النصر للمدرب الجديد الأوروجواياني دانييل كارينيو لدى وصوله إلى مطار الرياض مساء اليوم الأحد، وسط هتافات له على إنجازاته السابقة مع النادي.
وكانت إدارة النادي النصر برئاسة سعود آل سويلم، أعلنت تعاقدها مع كارينيو، المدرب السابق للفريق، بداية من الموسم المقبل، خلفًا للكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، الذي ينتهي مشواره مع الفريق ختام الموسم الحالي.
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عبر حساب #النصر الرسمي في سناب شات ..
جماهير #الوفاء تستقبل مدرب #العالمي دانييل كارينيو .. pic.twitter.com/sqyUa6Mqeb
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٨ أبريل، ٢٠١٨
نجمد الله في كل شي[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفق العالمي في كل خطوه بخطوها
ابواحمد[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 4 ساعات
مساكين طردوه ورجعوه
ساري[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 4 ساعات
خلاص كارينو مفلس ماعنده شئ يقدمه للنصر شاهدنه مع الشباب والله هدر اموال في مدرب انتهت صلاحيته حتشفو
محمد[ عدد التعليقات: 2415 ] نشر منذ 4 ساعات
النصر اذا شاف جمهور يبعد عن المدرجات جابو لهم طعم ويرجعون مثل الغنم
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 4 ساعات
أظهرت مقاطع فيديو وصور حفاوة استقبال جماهير النصر للمدرب الجديد الأوروجواياني دانييل كارينيو لدى وصوله إلى مطار الرياض مساء اليوم الأحد، وسط هتافات له على إنجازاته السابقة مع النادي.طيب ماهو كان في الرياض قبل قبل كم يوم يدرب الشباب غادر لبلده ورجع مرة ثانية علشان حفاوة استقبال جماهير النصر صار فلم هندي هذه وجهي اذا فلح وحقق مع النصر بطولات محلية وليست عالمية