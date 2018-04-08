بالفيديو.. جماهير النصر يستقبلون المدرب الجديد في مطار الرياض

طلال الغامدي(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو وصور حفاوة استقبال جماهير النصر للمدرب الجديد الأوروجواياني دانييل كارينيو لدى وصوله إلى مطار الرياض مساء اليوم الأحد، وسط هتافات له على إنجازاته السابقة مع النادي.

وكانت إدارة النادي النصر برئاسة سعود آل سويلم، أعلنت تعاقدها مع كارينيو، المدرب السابق للفريق، بداية من الموسم المقبل، خلفًا للكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، الذي ينتهي مشواره مع الفريق ختام الموسم الحالي.