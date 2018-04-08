قوات الجيش تستكمل تحرير سلسلة جبال ” الزلزال ” شمال مديرية نهم

سعيد العجل(صدى):

استكملت قوات الجيش، اليوم الأحد، تحرير سلسلة جبال الزلزال أقصى شمال مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير سلسلة جبال الزلزال في جبهة ” ميمنة الميمنة ” أقصى شمال نهم، في عملية عسكرية خاطفة نفذها أبطال الجيش صباح اليوم الأحد.

وتكمن أهمية تحرير سلسلة جبال ” الزلزال ” بالكامل، في انها تسيطر ناريًا على مواقع العدو لأكثر من ٢ كيلو متر، إضافة إلى السيطرة النارية على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف، والذي يعتبر الشريان الأهم لإمداد المليشيات المتواجدة غربي منطقة ضبوعة.

وذكر المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل ١٤ عنصرًا من المليشيات الانقلابية وجرح آخرين، فيما استعادة قوات الجيش عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة ” .

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف مواقع متفرقة للمليشيات بذات المنطقة، وأسفر تدمير آليات قتالية للمليشيات ومنها تدمير عربة وطقم قتالي غربي منطقة ضبوعة.