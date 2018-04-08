بالصور.. الجهني يفتتح حملة ” صحتك نعمة ” برعاية مدير جامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر افتتح عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور نامي الجهني اليوم ” حملة صحتك نعمة ” والمعرض المصاحب لها و التي تنظمها الجامعة في بهو العمادة وذلك احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للصحة.

وقال الجهني ان حملة صحتك نعمة تتضمن العديد من الفعاليات و التي من ابرزها ندوة علمية تتحدث عن المكملات الغذائية وبناء الجسم و التمارين العضلية و المشي كما تتحدث عن التغذية الصحية وانقاص الوزن . وفي المعرض المصاحب الفعاليات يشارك العديد من الجهات ذات العلاقة، كما خصص جناح في المعرض للقياسات البدنية من أوزان وكتل عضلية ونسبة الدهون للكتلة العضلية كما سيقام العديد من المسابقات التي تعزز الصحة الجسمية.

وخصص يوم الاربعاء القادم لفعاليات المشي حول مبنى العمادة و يختتم الحملة يوم الخميس بتكريم الجهات المشاركين في الحملة.

وكيل العمادة للخدمات الطلابية الدكتور مخلد العنزي قال ان الحملة تاتي في اطار حرص العمادة على مواكبة الايام العالمية وتعزيز السلوك الصحي لدى طلابها مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الطلاب المتطوعين في الاعداد و التنظيم للحملة كما ثمن لشركاء النجاح مشاركتهم في الحملة التي تستمر اسبوعا كاملا.