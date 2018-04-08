بالفيديو.. الأمن القطري يقتل مواطن بطريقة بشعة
شهد الشارع القطري حالة من الغضب، بسبب مقطع فيديو يوثق لحظة الإعتداء على المواطن القطري، عبدالله القحطاني، الذي قٌتل تحت تأثير التعذيب، وتشير مصادر إنه قد تم دهسه بعد التقاط هذه اللقطات.
وأظهر تقرير مصور، الإعتداء السافر على هذا الشاب، على يد ضابط في نظام الدوحة في قطر، أمام المارة، ووسط تعليقاتهم، عقاباً له على إعتراضه على سياسات نظام الحمدين، وما وصلت له قطر من إنهيار اقتصادي ودولي وإنحدار مجتمعي.
وكانت قناة الجزيرة ترصد أدق اللقطات والتفاصيل، ولكنها تتغافل دائماً عن جرائمهم، ولا ترد على مثل هذه اللقطات، ولكن هذا الصمت، لا يعبر إلا عن إدانة.
وقُتل عبدالله سعيد القحطاني، يوم الثلاثاء الماضي، في جريمة بشعة، تعرض خلالها لضرب مبرح، قبل أن يتم دهسه بسيارة، على متنها مجموعة من الشبان، الذين ترصدوا له، وأوقفوه في أحد الطرقات العامة؛ ليلقى حتفه أمام شقيقه الأصغر.
جريمة بشعة تهز #الدوحة_المحتلة!!
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مخابرات #النظام_القطري_الصهيوني يقتلون المواطن القطري #عبدالله_القحطاني ويدهسونه في الشارع بطريقة بشعة بسبب معارضته لسياسة #صهاينة_قطر و مخابرات حاكم الجزيرة الإسرائيلي #عزمي_حماره يهددون مصور الجريمة.
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و الشعب القطري الأصيل يطالب بـ(#الثأر). pic.twitter.com/M1ChNBhPd3
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ٨ أبريل، ٢٠١٨
فيصل[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
فهد[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ينتقم منهم
ناصر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 4 ساعات
وين حقوق الانسان
مغرد[ عدد التعليقات: 1391 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبنا الله عليكم ونعم الو كيل اذا قا مت القبا ئل تميم يصير مصيره ع مثل مصير علىى عبد الله صالح بيسحبونه على وجه فى شوارع قطر اجل قربت نها يت حشرت قطر
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله