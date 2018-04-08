بالفيديو.. الأمن القطري يقتل مواطن بطريقة بشعة

عبدالسلام القزيز(صدى):

شهد الشارع القطري حالة من الغضب، بسبب مقطع فيديو يوثق لحظة الإعتداء على المواطن القطري، عبدالله القحطاني، الذي قٌتل تحت تأثير التعذيب، وتشير مصادر إنه قد تم دهسه بعد التقاط هذه اللقطات.

وأظهر تقرير مصور، الإعتداء السافر على هذا الشاب، على يد ضابط في نظام الدوحة في قطر، أمام المارة، ووسط تعليقاتهم، عقاباً له على إعتراضه على سياسات نظام الحمدين، وما وصلت له قطر من إنهيار اقتصادي ودولي وإنحدار مجتمعي.

وكانت قناة الجزيرة ترصد أدق اللقطات والتفاصيل، ولكنها تتغافل دائماً عن جرائمهم، ولا ترد على مثل هذه اللقطات، ولكن هذا الصمت، لا يعبر إلا عن إدانة.

وقُتل عبدالله سعيد القحطاني، يوم الثلاثاء الماضي، في جريمة بشعة، تعرض خلالها لضرب مبرح، قبل أن يتم دهسه بسيارة، على متنها مجموعة من الشبان، الذين ترصدوا له، وأوقفوه في أحد الطرقات العامة؛ ليلقى حتفه أمام شقيقه الأصغر.