” العمل بالقطيف ” يضبط 13 وافدًا ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

نايف السالم(صدى):

واصل مكتب العمل بمحافظة القطيف اليوم ، جولاته التفتيشية، بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة المحافظة ، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وأوضح مدير مكتب العمل بالمحافظة عبدالكريم بن معتوق آل طه ، أن الحملة التي استهدفت مغاسل ومحلات تلميع السيارات بمنطقة التركيا الصناعية بالمحافظة ، أسفرت عن ضبط 13 وافداً، جميعهم مخالفين للمادة 39 من النظام لقيامهم بالعمل لدى غير صاحب العمل ، منهم 9 وافدين بمهنة سائق خاص، ووافد بمهنة عامل منزلي، و 3 وافدين متغيبين عن العمل.

وأضاف أن جميع المخالفين تم تسليمهم لشرطة المحافظة بعد الانتهاء من التحقيق معهم، تمهيداً لتسليمهم لإدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لإكمال اللازم فيما يخصهم.