قرقاش: صمت قطر تجاه مشروع قناة سلوى دليل خوف.. والحل ليس في المكابرة

أبوظبي(صدى):

قال وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور بن محمد قرقاش، إن مشروع ” قناة سلوى ” يؤكد فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة.

وأكد قرقاش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع ” قناة سلوى ” وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقّد موقف الدوحة، آن أوان التراجع والرجوع إلى العقل ” .

وأضاف قرقاش ، ” لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة إرتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع ” .

وتابع : ” خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، الكبرياء لا تليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة ” .

وأردف وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، ” صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه ” .