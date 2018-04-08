” عمل الخرج ” ينفذ حملات تفتيشية بمدينة السيح

عادل الحربي(صدى):

نفذ مكتب العمل بالخرج مؤخراً عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في مدينة السيح وضواحيها ، للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقرارتها التشريعية .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مجموعة من المخالفات ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة .

وتأتي هذه الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الخرج ، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل في الخرج وإيجاد بيئة عمل مثالية ، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .