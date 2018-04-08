السوق السعودي: القيمة السوقية للأسهم ترتفع إلى 1879.1 مليار ريال

علي القحطاني (صدى):

كشفت السوق المالية السعودية ” تداول ” ، عن التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.

وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1879.1 مليار ريال نهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 0.7 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وشكّلت قيمة ملكية ” المستثمر الأجنبي ” 4.74 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 5 أبريل 2018، بارتفاع نسبته 0.03 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.