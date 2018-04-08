بالصور.. أهالي مركز قنا تودع شهيد الواجب آل مشوة عسيري

أبها(صدى):

ودع أهالي مركز قنا، التابع لمحافظة محايل، اليوم الأحد، بعد أداء صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول مفرح بن علي عبدالله آل مشوة عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين رئيس مركز قنا التابع لمحافظة محايل، يحيى بن سعد الحياني، والذي نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة، دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله تعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره.