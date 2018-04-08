بالصور.. بلدية المجاردة تغلق محل بعد اكتشاف جمل مصاب بالجرب

أبها(صدى):

أغلقت بلدية محافظة المجاردة، اليوم الأحد، ممثلة بصحة البيئة، أحد المحلات الخاصة ببيع وتوزيع اللحوم الطازجة، وذلك بعد أن تلقت البلدية بلاغًا عن تواجد أحد الجمال والذي بدأت تظهر عليه علامات الجرب بأحد الملاحم بالمحافظة.

وفور تلقي البلاغ باشرت صحة البيئة الموقع بحضور الدوريات الأمنية، وبعد الكشف على الجمل من قبل الأطباء البيطريين اتضح ظهور علامات المرض عليه ليتم إعدامه بطريقة صحية.

وطبقت البلدية لائحة الغرامات الجزائية على المحل ليتم إغلاق المحل مباشرة.