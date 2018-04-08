لطيفة الشعلان تُجبر مغرد على الاعتذار بعد نشره تغريدات مُسيئة

نايف السالم(صدى):

قدم الدكتور محمد أحمد الجوير، الاعتذار لعضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان عن كل التغريدات التي وردت منه في حقها وشكلت إساءة كبيرة لشخصها.

وقال الجوير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أتقدم لعضو مجلس الشورى سعادة الدكتورة لطيفة الشعلان بالاعتذارالشديد عن كل التغريدات التي وردت مني في حقهاوشكلت إساءة كبيرة لشخصهاالكريم وفهمت بأنها تشكيكاًفي أمانتهاووطنيتها المعروفة وأربأ بها عن ذلك وآمل منها قبول ذلك ولها كل احترامي وتقديري وستبقى أختاً كريمة فاضلة عزيزة كريمة.