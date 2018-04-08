مستشفى قوى الأمن بالدمام تعلن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول ثاني القبول: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول علاقات المرضى: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يونيو 2018م.

ولفت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــا) .