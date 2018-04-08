المهندس القضيب: ملعب جامعة الملك سعود غير خاضع لإشراف هيئة الرياضة

طلال الغامدي(صدى):

أوضح وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن القضيب ، أن ملعب جامعة الملك سعود الذي ستقام عليه مباراة الهلال والفتح يوم الخميس المقبل ، ضمن الجولة 26 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، ليس ضمن الملاعب الخاضعة لإشراف الهيئة .

وبين أن تذاكر هذه المواجهة لا تخضع للتسعيرة الموجودة في لائحة تشغيل المباريات والمعتمدة من قبل معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وأن الملعب يقع تحت إدارة نادي الهلال ، وهي المخولة بتحديد أسعار التذاكر الخاصة بتلك المباراة .