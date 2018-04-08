” الكابلات السعودية ” : نفاوض البنوك لإعادة هيكلة الديون

عادل الحربي(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة الكابلات السعودية ميسر أنور نويلاتي، إن الشركة تتفاوض حاليًا مع البنوك الدائنة للوصول إلى تسوية في صالح جميع الأطراف، حيث قلصت مديونيتها كما ظهر في بياناتها المالية، وقلصت البنوك الدائنة أيضا إلى 3 بنوك فقط.

وأشار أن خطة إنقاذ الشركة تضمنت 3 عناصر رئيسية، أولها تمثل في إعادة الشركة للتداول بعد إعلان قوائمها المالية، والثاني يتمثل في إعادة جدولة القروض التي تمثل العقبة الرئيسية لدى الشركة، وأخيرًا قيام الشركة بإعادة هيكلة.

وأوضح أن السبب الرئيسي في خسارة ” الكابلات السعودية ” ، يتمثل في قلة توفر رأس المال العامل لتشغيله في الشركة بسبب الخلاف الموجود مع البنوك الممولة والذي سبب خنق تدفقات رأس المال العامل مما منعها من الإنتاج الذي يخولها أن تحقق أرقاما جيدة.