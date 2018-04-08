  • الأحد 8

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وكيل محافظة محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل جابر

وكيل محافظة محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل جابر

وكيل محافظة محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل جابر
أبها(صدى):

نقل وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، لذوي الشهيد الجندي أول عبد الرحمن بن شامي عبده آل جابر أحد منسوبي القوات المسلحة.

واستشهد ” آل جابر ” في الحد الجنوبي ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم باستشهاد أبنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *