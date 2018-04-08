وكيل محافظة محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل جابر

أبها(صدى):

نقل وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، لذوي الشهيد الجندي أول عبد الرحمن بن شامي عبده آل جابر أحد منسوبي القوات المسلحة.

واستشهد ” آل جابر ” في الحد الجنوبي ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم باستشهاد أبنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .