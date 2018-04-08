أمانة الحدود الشمالية تواصل الحملة المكثفة لمعالجة التشوه البصري

نايف السالم(صدى):

واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية، حملتها المكثفة لإزالة مسببات التشوه البصري، بالمدن والمحافظات التابعة لها، التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري.

وبدأت الأمانة اليوم بتنفيذ المرحلة الثانية من الحملة التي تتمثل في إزالة المظلات والباعة الجائلين، والاستراحات العشوائية.

وأوضحت أمانة المنطقة، أن الحملة تستمر ستة أسابيع، وتشتمل على تنفيذ العديد من الأعمال والمهام لمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري .

وأكدت الأمانة أهمية تفعيل الدور الرقابي للمواطنين بالتواصل معها وإيصال ملاحظاتهم على رقم عمليات الأمانة 940 ، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.