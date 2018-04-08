غدًا.. أمطار وغبار على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين في أنحاء المملكة، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية التي تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، وشرق الجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية والرياض.

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية التي تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، وجازان وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد لتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.

كما توقعت الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال غرب وغرب المملكة، وذلك خلال ساعات الليل.