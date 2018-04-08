الإنذار المبكر يحذر من أمطار غزيرة على الرياض

حمود العنزي (صدى):

وجه الإنذار المبكر اليوم، تحذيرًا من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض ، وتحديدًا على ملهم وشقراء.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

وقبل قليل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية التي تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، وشرق الجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية والرياض وكذلك على مرتفعات نجران، وجازان وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد لتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.