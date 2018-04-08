بالصور.. راكب يرصد جسمًا ناريًا يقترب من الطائرة

واشنطن(صدى):

ستيقط أحد الركاب، خلال سفره عبر رحلة جوية، من النوم الذي غلبه عقب الإقلاع، ليفاجأ بأن طائرته تتقاذفها اضطرابات شديدة، بسبب عاصفة رعدية خطيرة.

وفوجئ الراكب بجسم غريب يمر بالقرب من الطائرة التي كانت في رحلة داخلية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورصد الراكب “ تشانغ ” خطًا متوهجًا من النار، خلال مروره بالقرب من الطائرة.