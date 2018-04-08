بالصور.. راكب يرصد جسمًا ناريًا يقترب من الطائرة
ستيقط أحد الركاب، خلال سفره عبر رحلة جوية، من النوم الذي غلبه عقب الإقلاع، ليفاجأ بأن طائرته تتقاذفها اضطرابات شديدة، بسبب عاصفة رعدية خطيرة.
وفوجئ الراكب بجسم غريب يمر بالقرب من الطائرة التي كانت في رحلة داخلية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ورصد الراكب “ تشانغ ” خطًا متوهجًا من النار، خلال مروره بالقرب من الطائرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45275 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ياتشانق ابن بانق ,,
,, بس مره ثانيه غط في نوم عميق لاتحلم كثير ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9592 ] نشر منذ 2 ساعتين
مَعـــلاك مِنــه يا ابو محمد 😎.
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مَيــدري إن ذا ألشـــيخ حنيـــش راكبِــن دَبــابــوه أللــي يطـــير .
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رايحِــن لِأمريــكا لَلمِقـــناص يقــول عِنــدهـم حَبــاري سِميـــنه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45275 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه ,,