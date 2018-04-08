عبر صوره في السناب عمر السومه يلمح لنهاية علاقته بالأهلي

خالد يحي(صدى):

يبدو ان العلاقة بين النجم عمر السومه وناديه الأهلي تقترب من النهاية بعد اربعة مواسم ناجحه.

هذا ما المح له النجم السوري من خلال صورة نشرها عبر برنامج سناب الخاص به حملت عبارة (( لا يعلم الذين يريدون التخلص منك انك سبب اتزانهم وبقائهم )) .

هذه الصورة اثارت وسائل التواصل على مختلف الميول، واختارت الجماهير الاهلاويه حملة منظمة تطالب ببقاء اللاعب ومحاسبة اي مسوول في النادي يحارب السومه ، معتبرة انه خطا احمر وثابت والبقية راحلون.

وتاتي هذه ( الصوره ) بعد توتر العلاقه بين عمر السومه ومدرب الفريق السيد ريبوروف و ضهورها للسطح خلال مباراة الهلال الاخيره، حين اعترض على تغيره بصوره علنيه و فضل الخروج لغرفة الملابس تاركا دكة الاحتياط كما جرت العاده.