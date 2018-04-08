عبر صوره في السناب عمر السومه يلمح لنهاية علاقته بالأهلي
يبدو ان العلاقة بين النجم عمر السومه وناديه الأهلي تقترب من النهاية بعد اربعة مواسم ناجحه.
هذا ما المح له النجم السوري من خلال صورة نشرها عبر برنامج سناب الخاص به حملت عبارة (( لا يعلم الذين يريدون التخلص منك انك سبب اتزانهم وبقائهم )) .
هذه الصورة اثارت وسائل التواصل على مختلف الميول، واختارت الجماهير الاهلاويه حملة منظمة تطالب ببقاء اللاعب ومحاسبة اي مسوول في النادي يحارب السومه ، معتبرة انه خطا احمر وثابت والبقية راحلون.
وتاتي هذه ( الصوره ) بعد توتر العلاقه بين عمر السومه ومدرب الفريق السيد ريبوروف و ضهورها للسطح خلال مباراة الهلال الاخيره، حين اعترض على تغيره بصوره علنيه و فضل الخروج لغرفة الملابس تاركا دكة الاحتياط كما جرت العاده.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو صطيف هذا راعي مشاكل وما خلى احد… مره مع عسكر تفتيش المطار وكان يبي يضاربهم وهم رجال امن ومره مع …. والحين مع المدرب…
الملكي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدك ياسومة بقدر ماسعدت جماهير الملكي وابكيت الخصوم ، لو كان الأمر بيدي والله لن أجعلك تغادر الملكي ، ولكن هناك من يتجرع ألم نجاحك ، اسأل الله لك التوفيق ، ستبقى النجم الكبير الذي غيّر جميع معادلات المرة في وطني ، لا أعتقد أن الفرق السعودية ستجلب لاعب بحجم ابوخطاب، وستبقى نجمنا المفضل ،
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9547 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله السومة باق مع الملكي حتى 2020
رجب ضرغام[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
درجات الحرارة يوم 14 مايو 2014
القاهرة العظمى 35 والصغرى 20 الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17
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رجب ضرغام[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
درجات الحرارة يوم 29 ابريل 2017
القاهرة العظمى 33 الصغرى 20 الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 16 مطروح العظمى 27 الصغرى 16 العريش العظمى 29 الصغرى 17 شرم الشيخ العظمى 35 الصغرى 23 اسيوط العظمى 36 الصغرى 21 اسوان العظمى 40 الصغرى 26
ابو وليد[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 1 ساعة
ترى اللي جاب لكم دوري قبل سنتين بعد34 سنه عجاف الدفع الرباعي وابودمعه — السومه كويس بس مايجيب دوري