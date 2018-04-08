تعليم مكة ينفي تقديم موعد الاختبارات النهائية

نايف السالم(صدى):

نفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أنه سيتم تقديم موعد الاختبارات النهائية، مؤكدة أن الاختبارات سنتتم في الموعد المحدد لها، وذلك بعد أن ترددت أنباء بعد اكتشاف عدد من حالات الجرب في بعض مدارس المنطقة.

وأكدت صحة مكة المكرمة، انخفاض حالات الاشتباه بمرض الجرب خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 80% ، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذته الصحة مؤخرًا.

وكشفت صحة منطقة مكة المكرمة خلال مؤتمر صحفي مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة عقد اليوم الأحد، بإشراف إمارة المنطقة أن الإجراءات مستمرة لمتابعة انتشار المرض.