زين للاتصالات تعلن وظائف شاغرة بالرياض والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– وكيل مركز الاتصال كبار الشخصيات (الدمام).

– وكيل أول مركز الاتصال كبار الشخصيات (الدمام).

– محلل تدريب مبيعات (الرياض).

– أخصائي الرواتب (الرياض).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)