بالصور.. بلدية الشوقية تزيل مخلفات الأمطار بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

باشرت الفرق الميدانية ببلدية الشوقية الفرعية، اليوم الأحد أعمال إزالة الأتربة والمخلفات الناتجة عن جريان السيول وتجمعات مياه الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة.

وتلقت بلدية الشوقية بلاغًا من قبل الدفاع المدني في حي الإسكان عن وجود انهيار جزئي بعمارة تحت الإنشاء بحي الربوهة، وعلى الفور باشر المراقبان معتز الغامدي ومشهور الراجحي موقع الحادث.

واتضح انهيار جدار بطول 12 مترًا تقريبًا ووجود تلفيات بسيطة في المبني المجاور ، وتم إحضار صاحب العمارة وتعهده بإصلاح جميع التلفيات وإيقاف العمل وإعطائه إشعار مراجعة قسم المراقبة.