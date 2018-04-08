بالصور.. حرس الحدود يحبطون عدة محاولات لتهريب الحشيش بـ جازان ونجران

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه وفي إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة ١٥ /٧ / ١٤٣٩هـ وحتى٢١ /٧ / ١٤٣٩هـ ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٥١٣) خمسمائة وثلاثة عشر كيلوجراماً و (٩٣) ثلاثة وتسعون جراماً من مادة الحشيش المخدر ، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٢٢) اثنان وعشرون شخصاً ، بينهم (١٠) إثيوبيين ، و(١٠) يمنيين ، وشخصان سعوديا الجنسية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة .

وقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لمحاولات المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته .

والله ولي التوفيق.