صحة عسير: إصابات الجرب المسجلة لا تعتبر من المعدلات المرتفعة

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم تسجيل عدد (7 ) حالات فقط إصابة بمرض ( الجرب ) في منطقة عسير ، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات الذي تم تسجيله لا يعتبر من المعدلات المرتفعة ولا يوجد أي تفشي للمرض في المنطقة حتى ساعة إعداد هذا الخبر – بفضل الله – ، حيث أن “ الجرب “ ليس بمرض جديد وهو مرض جلدي معدي موجود في جميع دول العالم وهو ليس بالخطير ويمكن علاجه بكل سهولة .

وتابع: نطمئن الجميع أن جميع المخالطين للحالات المصابة والذين تم حصرهم كانت نتائجهم سلبية حتى الآن – ولله الحمد – وهناك بعض الحالات تحت الإجراء .

وعقد مركز القيادة والتحكم بصحة عسير اجتماعات متتالية قبل وبعد تسجيل الحالات ، اذ تم اتخاذ كافة الاحترازات الوقائية وتسير عملية التقصي الوبائي بشكل منتظم ومكثف ، مؤكدًا على أهمية تلقي المصابين للعلاج حيث أنه يعتبر دواء فعال جداً وهو مرهم موضعي متوفر مجاناً.

ويمكن الوقاية من مرض “ الجرب “ عبر الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل منتظم ، وتجنب الاحتكاك بالمصابين ، وتجنب الأماكن المزدحمة ، كذلك تجنب استخدام ملابس الغير ، أو أغطية الفرش الخاصة بالآخرين ، وزيارة أقرب مركز صحي فور وجود أي اشتباه ، مع أهمية غسل ملابس وأغطية المصابين بشكل مستقل عن ملابس الآخرين في ماء ساخن حيث أن جرثومة “ الجرب “ تموت في درجة حرارة ( 60 م ) .