أمانة عسير تناقش عن مصادر جديدة للموارد الذاتية

محمد بن طحيطح(صدى):

التقى مدير عام إدارة الاستثمارات بأمانة عسير م. على الحيد مع المشرف العام على إدارة الاستثمارات م. خالد الدغيثر بوزارة الشؤون البلدية والقروية حيث حضر الاجتماع رئيس بلدي عسير و عدد من اعضائه .

و جاء ذلك الاجتماع في إطار سعي أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها من خلال تنمية مواردها الذاتية وإمكاناتها المحلية من خلال إيجاد مصادر جديدة للموارد الذاتية لقطاع الخدمات البلدية بالأمانة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع أبرز الفرص التي يمكن من خلالها إيجاد مصادر جديدة للموارد الذاتية لقطاع الخدمات البلدية بالأمانة، بما يحقق مكاسب ومنافع تساهم بالدفع نحو التنمية الشاملة للمدينة ابها، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص، في تمويل و إنشاء وتشغيل بعض الخدمات البلدية لتخفيف عبء تكاليف التشغيل عن البلديات والحصول على عائد مادي مناسب.

الجدير بالذكر بأن إدارة الاستثمارات بأمانة عسير تقوم بالبحث باستمرار عن أنشطة استثمارية جديدة يمكن للقطاع الخاص المساهمة في انشائها وتشغيلها للاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.