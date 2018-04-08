شاب يتزوج مسلمة ومسيحية بديانتين وبطاقتي هوية

القاهرة(صدى):

تباشر النيابة العامة المصرية بمنطقة أبوالعلا ، التحقيقات بواقعة ، عن قيام شاب مسيحي بالزواج من فتاتين إحداهما مسلمة والأخرى مسيحية، والإنجاب منهما.

وتشير التفاصيل إلى أن شابًا يدعى شادي عيسى، قدم من الخليج وتقدم لفتاة مسيحية تدعى “ ساندي ” بمباركة الكنيسة، وتزوجها وأنجب منها طفلًا، قبل أن تكتشف الزوجة أن زوجها سبق وأن تزوج بفتاة مسلمة ببطاقة شخصية قام بتزويرها على أنه مسلم الديانة.

فتقدمت الزوجة ببلاغ للشرطة المصرية ، وبالتحقيق تبين أن المتهم هو مسيحي الجنسية ولديه بطاقتان شخصيتان كل منهما بديانة مختلفة، قبل أن يستغلهما في عقد زيجتين مع مسلمة ومسيحية.

وكشفت وسائل إعلام مصرية ، تفاصيل الواقعة موضحة أن الشاب شادي تعرف على فتاة تدعى رشا في أحد محلات الملابس في منقطة بولاق أبوالعلا وسط البلد، قبل أن يتقدم للزواج منها، ويحضر بطاقة شخصية تحمل الديانة الإسلامية، ومعه مجموعة من أصدقائه ويعقد قرانه عليها ويعيش معها عدة سنوات، لتكتشف الزوجة أنها مخدوعة وتطلب الطلاق.

ولفتت إلى أن الزوج بادر بخطف ابنَيه الاثنين، وهدد زوجته بقتلهما حال فضح أمره، لتضطر إلى التكتم على الأمر وعدم الحديث فيه، ليقوم هو بالسفر إلى أحد بلدان الخليج وابناه بصحبته.

وأشارت وسائل الإعلام ، إلى أنه عاد بعد عدة سنوات وتقدم لفتاة أخرى مسيحية تدعى “ ساندي ” ونجح في الزواج منها بمباركة الكنيسة، وأنجب منها طفلًا، لكن الأخيرة اكتشفت خداعه بالصدفة، خلال سماعها مكالمة جمعته بزوجته الأولى تتوسل إليه لرؤية أبنائها، لتقرر التوجه إلى النيابة وملاحقته قضائيًا.