بالصور.. إقامة برنامج ” فن التعامل ” في مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

أقام مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة (القسم النسائي ) برنامج فن التعامل مع الاخرين يوم الأحد الموافق 22 رجب لعام1439هـ

وهدف البرنامج إلى تثقيف السيدات بأساليب ومهارات فن التعامل مع الاخرين والتعريف بأهمية التواصل الايجابي على العلاقات الاجتماعية المختلفة والتعرف على طرق التعامل مع بعض الشخصيات الصعبة .

قدمت البرنامج الأستاذة تهاني عبدالله الحربي من خلال عرض مرئي ومحاور مختلفة منها (مفهوم التعامل الحسن مع الآخرين وكيفية التواصل مع الآخرين والتعرف على مختلف الشخصيات منها العنيدة والعصبية وطرق التعامل معها والاخطاء التي يجب تجنبها أثناء الحوار مع مختلف الشخصيات).

وقد أبدى الحضور تفاعلا كبيراً خلال البرنامج والذي بلغ عددهن 65 سيدة وفي نهاية اللقاء تم شكر المدربه وتقديم شهادة شكر وتقدير وهدية رمزيه لحضورها وتعاونها .