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أطباء يستخرجون كرة شعر من معدة طفلة هندية

أطباء يستخرجون كرة شعر من معدة طفلة هندية
نيودلهي(صدى):

قامت طفلة هندية عمرها 6 سنوات بتناول خصلات شعرها، وبعد فترة شعرت بآلام شديدة وانتفاخ في المعدة، وذهبت الطفلة للمستشفى لإجراء فحوصات.

وأظهرت الفحوصات وجود كرة شعر ضخمة طولها 126 سم ووزنها 2.6 كيلوجرام داخل معدتها.

وأوضح الأطباء، بعدما تمكنوا من إزالة كرة الشعر الضخمة من معدتها، أنها تعاني متلازمة رابونزيل التي تؤدي لتشابك خصلات الشعر التي تأكلها داخل المعدة مشكلةً كرة ضخمة من الشعر.

وأضاف الأطباء أن هذا المرض قد يكون مميتًا لأنه قد يؤدي للإصابة بالعدوى التي تؤدي إلى تعفن الدم.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله ع السلامة

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