نشر : منذ 2 ساعتين 837 4 منوعات بالفيديو.. لينغارد يصافح طفل بطريقته الخاصة لندن(صدى): رصد مقطع فيديو، اللاعب جيسي لينغارد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يداعب أحد الأطفال. وأظهر الفيديو، لينغارد وهو يقوم بتعليم الطفل طريقة المصافحة الخاصة به، ويقوم الطفل بتقليده. الوسوم:بالفيديو, شاهد, طفل, لينغارد
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3206 ] نشر منذ 2 ساعتين
التواضع جميل من اللاعب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45256 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
ناصر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله حلوين كتير
نهى[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
طفل جميل ,,, مشهد متواضع