بالفيديو.. لينغارد يصافح طفل بطريقته الخاصة

لندن(صدى):

رصد مقطع فيديو، اللاعب جيسي لينغارد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يداعب أحد الأطفال.

وأظهر الفيديو، لينغارد وهو يقوم بتعليم الطفل طريقة المصافحة الخاصة به، ويقوم الطفل بتقليده.