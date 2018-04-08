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بالفيديو.. لينغارد يصافح طفل بطريقته الخاصة

بالفيديو.. لينغارد يصافح طفل بطريقته الخاصة
لندن(صدى):

رصد مقطع فيديو، اللاعب جيسي لينغارد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يداعب أحد الأطفال.

وأظهر الفيديو، لينغارد وهو يقوم بتعليم الطفل طريقة المصافحة الخاصة به، ويقوم الطفل بتقليده.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3206 ] نشر منذ 2 ساعتين

التواضع جميل من اللاعب

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله حلوين كتير

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين

طفل جميل ,,, مشهد متواضع

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