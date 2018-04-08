بالصور.. تراجع الإصابة بمرض الجرب 80% في مكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت صحة مكة المكرمة انخفاض حالات الاشتباه بمرض الجرب خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 80% ، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذته الصحة مؤخرًا.

وكشفت صحة منطقة مكة المكرمة خلال مؤتمر صحفي مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة عقد اليوم الأحد، بإشراف إمارة المنطقة أن الإجراءات مستمرة لمتابعة انتشار المرض.

وكانت إجراءات الصحة في مكة حيال حالات الجرب المبلغة من مدارس مكة المكرمة، بتكوين لجنة برئاسة الإمارة وعضوية الشؤون الصحية بالمنطقة والجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتنسيق والمتابعة مع وزارة الصحة والتعليم وكافة الجهات الأخرى للعمل وفق الآلية المتبعة للرصد الوبائي للأمراض المعدية بعد تلقي البلاغ منذ ظهوره بين طلاب إحدى المدارس في الثامن من رجب، حيث تم البدء مباشرة بالتعامل مع البلاغ من خلال فريق طبي للوقوف على ٤ حالات وبعد ذلك عدة بلاغات أخرى من مدارس مختلفة تم التعامل معها في حينه من قبل الفرق الطبية التابعة للمراكز الصحية بمكة بإشراف إدارة الصحة العامة بصحة مكة.