” نوال الكويتية ” تهنيء شرين بزفافهما من خلال أغنية مصرية

نورة الشهري (صدى):

حرص عدد كبير من نجوم الوطن العربي، على تهنئة الفنانة المصرين شرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب بزفافهما، وكان من بين هؤلاء، النجمة نوال الكويتية، التي استعانت بأغنية مصرية، لتهنئة شيرين.

ونشرت “ نوال ” نشرت صورة لشيرين عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو “ إنستجرام ” ، قائلة: دقّوا المزاهر يالّا يا أهل البيت تعالوا، ألف ألف مبرووووك، الله يسعدك ويوفقك، يا صاحبة الصوت المميز الشجي ” ، وتفاعل الكثير من جمهور نوال مع التعليق، وحرصوا على تهنئة شيرين، بزفافها.