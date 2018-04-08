بالفيديو.. رونالدو يسجل الهدف رقم 650 في مسيرته

ماجد محمد(صدى):

منح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد، التقدم لفريقه أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” ، ضمن فعاليات الجولة الـ 31، من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

سجل رونالدو هدف تقدم الملكي، في الدقيقة 53، بعد تسديدة رائعة، من داخل منطقة الجزاء، ويعد هذا الهدف رقم 650 في مسيرة صاروخ ماديرا.