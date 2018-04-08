انهيار عملة إيران إلى مستوى قياسي جديد

طهران(صدى):

انخفضت قيمة الريال الايراني بنسبة تزيد عن 6% مقابل الدولار اليوم الأحد، لتسجل العملة الإيرانية أدنى معدلاتها وسط مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وبلغ سعر الريال 55,200 مقابل الدولار عند إغلاق السوق المفتوح، وهو انخفاض بنحو الثلث خلال الاشهر الستة الاخيرة، بحسب ” شبكة المعلومات المالية ” التي تعتبر أكثر المصادر الموثوقة في تقلبات الأسعار الحرة.

وصرح رئيس مكتب للصرافة في طهران طلب عدم الكشف عن هويته ” من الواضح أن هناك زيادة في عدد من يشترون الدولارات لأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي.

وواصل الفرق بين السعر الرسمي للريال الذي وصل إلى 37,814 الأحد، اتساعه مما يهدد بعودة التضخم المرتفع الذي بذلت الحكومة جهودا كبيرة للسيطرة عليه.