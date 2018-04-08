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انتحار شاب عشريني في تبوك

انتحار شاب عشريني في تبوك
محمود البلوي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن مواطن في العقد الثالث من العمر أقدم على شنق نفسه والانتحار بحي الريان بتبوك.
وقالت المصادر، إن الأجهزة الأمنية بشرطة تبوك بدأت تحقيقًا رسميًا اليوم الأحد في حادثة انتحار مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأضافت المصادر أن المنتحر استخدم سلكًا كهربائيًا في استراحة بحي الريان بتبوك، حيث تشير المعلومات الأولية حول المتوفى إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية.

 


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