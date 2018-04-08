السبيعي مهاجماً الإخوان: يعدون لجهاد الحُكام وليس اليهود

فهد السالم(صدى):

كشف الشيخ خالد السبيعي، المنشق عن التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية، عن معلومات صادمة، توضح وجود 7 تنظيمات و خلايا سرية تتبع لتنظيم الإخوان ولكنها غير معلنة.

وتابع الشيخ، أن الإخوان الإرهابية يعدون الأفراد التابعة لهم لجهاد الحكام وليس جهاد اليهود، وأشار أن ” أسامة بن لادن ” كان عضو من أعضاء الجماعة، وهو أيضاً مؤسس تنظيم القاعدة، ولهذا السبب فإن جماعة الإخوان هي المسئولة عن التفجيرات التي يعلن تنظيم القاعدة مسئوليته عنها.

وأضاف خالد السبيعي، أن الإخوان لهم عدة تنظيمات داخل المملكة ولكنها متخفية، وتتغلغل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، وهم ” تنظيم أخوان الحجاز، تنظيم اخوان نجد، والتنظيم السوري، وتنظيم الزبيريين، وتنظيم الصليفيح، وتنظيم المصريين، والتنظيم الدولي للجماعة الذي يضم جميع الجنسيات ” .

وأوضح السبيعي، أن الجماعة لا تستطيع أن تقيم تنظيم واضح وكبير داخل المملكة حيث أن الظروف الأمنية جيدة هناك، وإنما كانت تقوم داخلها بعدة تدريبات عسكرية، مشيراً إلى إنه شارك في معسكرات التدريب التي تقيمها الجماعة داخل المملكة، وأن هذه التدريبات تكون عسكرية ولكنها من دون سلاح، مؤكداً على أن الجماعة تتدرب في الخارج على أعلى المستويات العسكرية.