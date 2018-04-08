كاميرا مراقبة تفضح معلم عربي تحرش بطفلة داخل منزلها

دبي(صدى):

أحالت النيابة العامة في دبي معلم عربي ستيني إلى محكمة الجنايات ، بتهمة تحرشه بطفلة خليجية تبلغ من العمر 10 سنوات أثناء تدريسها بمنزل ذويها في دبي.

حيث أقدم المعلم على هتك عرض الطفلة، بعد أن استغل فرصة تواجده برفقتها لتدريسها، وقام بتحسس جسدها واضعاً يده على أماكن حساسة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شكت العائلة تجاه تصرفات المعلم، حيث لاحظت جدة الطفلة أن المعلم يجلس مع الطفلة أوقات أطول من أشقائها، فأرادت والدة الطفلة التأكد فدخلت الصالة وشاهدت طفلتها تقف على كرسي والمعلم يضع يده على أماكن عفّتها.

ومن خلال مراجعة كاميرا المراقبة، تبين أن المعلم كان يقوم بأفعال غريبة ويجلس في وضعيات غير لائقة، وبدلاً من تدريس الطفلة كان يتحرش بها ، على الفور تقدمت الاسرة بشكوى ضد المعلم وتم ضطه ، وتقديمه للمحاكمة .