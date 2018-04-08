مصري يمزق جسد شاب بالسكين بسبب مشروبات ساخنة

القاهرة(صدى):

قام عامل في أحد مقاهى مصر على تمزيق جسد شاب صاحب مطعم بالسكين، بعدما نشبت بينهما مشاجرة بسبب تقديم المجني عليه مشروبات ساخنة في مطعمه وسحب الزبائن منه.

وقالت مصادر إعلامية، إن رجال الأمن انتقلوا على الفور لمكان الحادثة في منطقة المرج، وتمكنوا من إلقاء القبض على العامل بعدما تسبب في إصابة المجني عليه بنزيف في المخ وجروح بالغة في جميع أنحاء جسده إثر تعديه عليه بالسكين.

وأكدت النيابة العامة أن الجاني وجهت إليه تهمة الشروع في قتل صاحب مطعم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.