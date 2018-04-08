الطفل المنقذ ينضم لمتطوعي الهلال الاحمر ومدير عام المنطقة يكرمه
بتوجيهات معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني اليوم الاحد الطفل محمد عبدالعزيز العتيك ، الذي ساهم في إنقاذ زميله من حالة انسداد في مجرى التنفس .
وثمن الدكتور راشد مبادرته وموقفه البطولي واتخاذه للخطوات الصحيحه في حالة الغصه ، مؤكداً أن هذا هو التصرف الصائب للتعامل مع هذه الحالات .
كما نقل للطفل تحيات وشكر معالي رئيس الهيئة وترحيبه بإنضمام العتيك لفريق التطوع برغبه وحب للاستمرار في تقديم الخدمات الانسانية الاسعافية ، كما تم جدولة مجمع المدارس لتقديم دورات تدريبية اسعافية لتنمية المهارات لدى الطلاب في كيفية التعامل مع الحوادث للطلبة وكذلك الطالبات في كافة المراحل الدراسية ، ليكونوا على معرفةٍ بالتعامل مع الحوادث المختلفة ، ولتجنب حدوث كوراث -لاقدر الله-، داعياً بأن يحفظ الله أبنائنا وبناتنا من كل مكروه. ثم كرم الدكتور الطفل بهدية تقديرية نظير موقفه ، متمنياً للطفل محمد التوفيق والنجاح.
يذكر ان هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض نفذت خلال النصف الاول من العام اكثر من ٨٨٣ دوره اسعافية استفاد منها مايتجاز ال ٤٠ الف مستفيد .
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