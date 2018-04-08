الطفل المنقذ ينضم لمتطوعي الهلال الاحمر ومدير عام المنطقة يكرمه

سعيد العجل(صدى):

بتوجيهات معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني اليوم الاحد الطفل محمد عبدالعزيز العتيك ، الذي ساهم في إنقاذ زميله من حالة انسداد في مجرى التنفس .

وثمن الدكتور راشد مبادرته وموقفه البطولي واتخاذه للخطوات الصحيحه في حالة الغصه ، مؤكداً أن هذا هو التصرف الصائب للتعامل مع هذه الحالات .

كما نقل للطفل تحيات وشكر معالي رئيس الهيئة وترحيبه بإنضمام العتيك لفريق التطوع برغبه وحب للاستمرار في تقديم الخدمات الانسانية الاسعافية ، كما تم جدولة مجمع المدارس لتقديم دورات تدريبية اسعافية لتنمية المهارات لدى الطلاب في كيفية التعامل مع الحوادث للطلبة وكذلك الطالبات في كافة المراحل الدراسية ، ليكونوا على معرفةٍ بالتعامل مع الحوادث المختلفة ، ولتجنب حدوث كوراث -لاقدر الله-، داعياً بأن يحفظ الله أبنائنا وبناتنا من كل مكروه. ثم كرم الدكتور الطفل بهدية تقديرية نظير موقفه ، متمنياً للطفل محمد التوفيق والنجاح.

يذكر ان هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض نفذت خلال النصف الاول من العام اكثر من ٨٨٣ دوره اسعافية استفاد منها مايتجاز ال ٤٠ الف مستفيد .