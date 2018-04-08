بالصور.. عيادات كفى المتنقلة تجذب جماهير الأهلي والهلال

نايف السالم(صدى):

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة يوم أمس في كلاسيكو الأهلي والهلال والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأوضح مدير جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن فريق كفى التوعوي وعياداتها المتنقلة انتشرت على مداخل استاد الجوهرة المشعة حيث استقبلت الآلاف من الجماهير والذين حضروا لمشاهدة المباراة ، فيما تتلقى الجمعية اتصالات حتى الساعة ممن زاروا العيادة معلنين رغبتهم في العلاج والاقلاع عن التدخين ومشتقات التبغ.

وشكر الشيخ هيئة الرياضة ورابطة دوري المحترفين وادارة الملعب على اتاحة الفرصة لكفى لتأدية دورها الوطني والاجتماعي في التوعية بأضرار التدخين والمخدرات مشيراً أن تحصين أبنائنا لا يكون إلا بتكاتف أبناء المجتمع كل في تخصصه وميدانه.

يذكر أن فريق كفى التوعوي التقى على هامش المباراة المحامي المستشار خالد أبو راشد واللاعب العماني ولاعب النادي الأهلي السابق الكابتن عماد الحوسني واللذين أشادوا بجهود الجمعية وتمنوا زوال التدخين ومشتقاته من منطقة الخليج.