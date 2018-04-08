بالصور.. ” طرق عسير ” تواصل أعمال الصيانة وإزالة آثار الأمطار

سعيد العجل(صدى):

بمتابعة من مدير عام فرع وزارة النقل والطرق بمنطقة عسير المهندس ” مبارك بن ناصر المطوع ” ومدير إدارة الصيانة المهندس “يحيى أبو ناصر ” وجهاز الإشراف واصلت فرق الصيانة التابعة لإدارة الطرق بمنطقة عسير جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد والتي هطلت خلال الأيام الماضية على محافظات منطقة عسير .

وقامت إدارة الطرق مستعينة في ذلك بمقاول الصيانة التابع لشركة شبه الجزيرة ، فور إنتهاء الأمطار بالقيام بفتح الطرق والاحتجازات المرورية التي تسببت فيها مياه الأمطار في طرق أبها وطريق ضلع وطريق عقبة الصماء ، حيث تم سحب كميات كبيرة من المياه عن طريق المضخات وإزالة الصخور التي جرفتها المياه في طريق السيارات .

كما استخدمت إدارة الطرق في ذلك العديد من الكوادر البشرية والعديد من الآلات التي ساهمت في سرعة إزالة هذه الأضرار وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في كثير من الأماكن .

