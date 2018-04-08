مصورة سعودية تحصل على جائزتين عالميتين في مسابقة دولية للتصوير الفوتوغرافي

تركية البدر(صدى):

منحت مسابقة عالمية في التصوير الفوتوغرافي ميداليتين (ذهبية وبرونزية) لمصورة سعودية على الأعمال التي شاركت بها وتحكي من خلالها قصصا من المجتمع السعودي.

حيث تم إعلان حصول المصورة السعودية نجلاء أحمد الخليفة على الميدالية الذهبية في مسابقة طوكيو العالمية للتصوير الفوتوغرافي عن محور (الأشخاص) بمجموعتها (أمي: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) والتي تروي قصة والدتها وأثرها في حياتها من خلال يديها، كما أحرزت الميدالية البرونزية عن محور القصة المصورة عن مجموعتها (العمل عبادة) وهي عبارة عن سلسلة ضوئية لأيدي الحرفيين المحليين بحرفهم المختلفة كأعمال السعف والألعاب الشعبية والسدو والحصير.

وأوضحت الخليفة أن المجموعتين التي فازت بها تركز على إظهار اليدين والتي تظهر قصة الإنسان الحقيقية، فمجموعتها الأولى ظهرت فيها اليدين في دلالة على بصمة يد الأم في حياة أبنائها، حيث تروي قصة الأم من خلال الصور مع أسرتها وأحفادها والتي تخفي ورائها مشاعر حنان الأمومة، وعكست مجموعتها الثانية صورة الحرفي وكأنه يناجي الله في عمله، مشيرة إلى أن صور الحرفيين التقطت غالبيتها أثناء زيارات قامت بها للحرفين في معاملهم وفي المهرجانات التراثية والثقافية في (الرياض وأملج وبريدة)، مضيفة أن هناك سمات مشتركة بين أيدي الحرفين وهو انعكاس أثر قسوة عملهم على أيديهم والتي تعد مصدرا لرزقهم.

وسيقام حفل توزيع الجوائز على الفائزين يوم 13 مايو القادم في طوكيو وستعرض الأعمال الفائزة في ” جاليري سي إيه ” خلال الفترة من 12-16 مايو، وبعدها سينطلق المعرض في جولة على العواصم العالمية الكبرى.

‎يذكر أن مسابقة طوكيو العالمية للتصوير الفوتوغرافي هي مسابقة سنوية تهدف إلى استقطاب المصورين حول العالم لتقديمهم إلى المجتمع الفني في اليابان، ويشارك فيها آلاف المصورين الفوتوغرافيين من جميع الدول، حيث تعرض جميع هذه الأعمال على لجنة تحكيم مكونة من 19 محكما عالميا، وتضمنت معايير التحكيم أصالة الفكرة والتأثير والإبداع والتنفيذ.

