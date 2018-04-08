مانشستر يونايتد يتخلى عن نيمار مقابل 57 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، محاولاته للحصول على خدمات، البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعى العديد من الأندية، لضم اللاعب بداية من الصيف المقبل، أبرزها ريال مدريد الإسباني، ويأمل يونايتد في ضم الساحر البرازيلي، عن طريق صفقة تبادلية.

وأبدت إدارة يونايتد، استعدادها للتخلي عن خدمات الثنائي بول بوجبا وأنتوني مارسيال، لسان جيرمان، بجانب دفع 57 مليون يورو، مقابل ضم نيمار، وفقًا لما ورد عن صحيفة ” ديلي ستار ” البريطانية.

وانضم نيمار لصفوف سان جيرمان، في الصيف الماضي، قادمًا من برشلونة الإسباني، مقابل 222 مليون يورو.