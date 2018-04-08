غدًا.. الأمير بدر بن سلطان يرعى انطلاق مهرجان تمور الجوف

علي العنزي(صدى):

يرعى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف انطلاق مهرجان تمور الجوف في نسخته الخامسة غداً الاثنين بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل ، الذي تنظمه بلدية دومة الجندل ويستمر حتى الرابع من شعبان .

وأكد رئيس اللجان المنظمة ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق أن المهرجان أصبح أحد نقاط الجذب بالمنطقة وشمال المملكة ويحظى بزيارات مختلفة سنوياً، كما ساهم برفع القيمة الاقتصادية لتمور الجوف مما حفز صغار المزارعين على الاهتمام بمنتجهم ونوعيته ورفع الجودة ، وهذا ما يتضح من خلال نتائج تحليل التمور المشاركة بالمهرجان ، كما ساهمت جائزة سمو أمير الجوف للتمور برفع التنافس بين المزارعين والاهتمام بمنتجهم .

ولفت المغرق إلى أن مدينة التمور تتطور مع كل نسخة حتى نصل لهدفنا لتكون مدينة مهيأة لاستضافة كافة المهرجانات بالمحافظة، مشيراً إلى أنها شهدت هذا العام تجديد ممر جمالي في مدخلها، ومزرعة على طراز المرزعة الجوفية .

وأوضح أن المهرجان سيحظى بحفل افتتاح كبير يتضمن 4 لوحات فنية مختلفة عن الجوف وتمور الجوف، وفرق شعبية، مبيناً أنه جرى تنظيم أكثر من 46 فعالية موزعة على فترة المهرجان، مابين مدينة التمور، والمنطقة الأثرية، روعي فيها جميع الفئات بالمجتمع من الشباب والنساء والعائلات وكبار السن.