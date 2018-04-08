بالصور.. العنزي وبكر يستقبلان بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى

سعيد العجل(صدى):

استقبل عبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي المكلف للجنه الأولمبية العربية السعودية والعميد هادي بن بكر القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى في مطار الملك خالد بالرياض ظهر اليوم الأحد بعد عودتها من الكويت وتحقيقها كأس البطولة السادسة عشر لدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت منافساتها يوم أمس السبت على ميدان ومضمار الاتحاد الكويتي لألعاب القوى بمنطقة كيفان بدولة الكويت وتحقيقها 28 ميدالية متنوعة ” 8 ذهبيات، 13 فضية، 7 برونزيات ” .

واستطاع الأخضر الشاب توسيع الفارق بين أقرب منافسيه ” المنتخب الكويتي ” في اليوم الأخير للبطولة بعدما اضافوا 12 ميدالية حيث جاءت الميداليات الذهبية في اليوم الختامي عن طريق العداء أحمد أدم في سباق 200م بعد أن أنهى السباق بزمن 21.23 ثانية بينما نال العداء عوده الحربي ذهبية سباق 5000م بعد أن أنهى السباق بزمن 16.49.09و أضاف فريق التتابع السعودي المكون من ” فيصل مغربي ، مشعل حوطان ، عبدالله السبيعي، أحمد الياسين ” الميدالية الذهبية الثالثة ضمن منافسات سباق 4×400 بزمن 3.21.92 دقيقة قبل ان يختتم حقق اللاعب محسن الدبوس مشوار الذهب في منافسات ” العشاري ” بمجموع 5826 نقطة.

وجاءت الميداليات الفضية عن طريق الرامي أوس العيشان في مسابقة إطاحة المطرقة بعد أن رمى لمسافة 57.30 م و العداء محمد مقطافي في سباق 5000م بزمن 17.17.09 دقيقة كما نال الواثب حسين الشواكر الميدالية الفضية في منافسات الوثب العالي بعد أن قفز لارتفاع 2.00 م وحقق العداء مشعل حوطان فضية سباق 1500م بعد أن أنهى السباق بزمن 4.06.75 دقيقة وأضاف اللاعب عيسى الجراح الميدالية الفضية الرابعة في منافسات ” العشاري ” بـ 5683 نقطة .

ونالت السعودية 3 برونزيات في اليوم الثالث والأخير بعدما نال العداء أحمد المرواني برونزية سباق 200م بزمن 22.85 ثانية و حقق الرامي محمد الزاير برونزية مسابقة ‏إطاحة المطرقة بمسافة 52.98 م وسامي اليامي في سباق 1500م بزمن 4.09.08 دقيقة.

آدم يشارك في عالمية ” فلنداد ”

‏تأهل العداء السعودي أحمد آدم لبطولة العالم للشباب في فنلندا يوليو 2018 بعد أن حقق الرقم التأهيلي في البطولة الخليجية السادسة عشر من خلال سباق 200م والذي فاز فيه بزمن 21:23 ثانية ،علما ان الزمن التأهيلي 21:35 ثانية.

