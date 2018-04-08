بالصور.. الدوخي يقود تايكوندو السعودية كأول المتأهلين لأولمبياد الأرجنتين

سعيد العجل(صدى):

تأهل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو للشباب هشام الدوخي (63كجم ) لأولمبياد (بيونس آيرس) بالأرجتين 2018م بعد تجاوزه لمنتخبات بوليفيا وقبرص وألمانيا في غمار المنافسة لبطولة التأهيل التي أنطلقت بتونس يوم الخامس من إبريل الجاري واستمرت ثلاثة أيام وشارك في سباق الصراع (٤٩٠) لاعباً ويعد تأهل الدوخي كأول سعودي وصل لأولمبياد بيونس ايرس في جميع الألعاب.

وسيتواصل تنافس الأبطال بتونس حيث تنطلق غداً الأثنين التاسع من إبريل الجاري بطولة العالم للتايكوندو للشباب بمشاركة ( ١٢٠) دولة وسيمثل الأخضر في هذا المعترك، رداد الشريف وفراس غانم وهشام بن دوخي الذي تأهل للألمبياد وعلي المبروك وعبدالله مصطفى القرني ومعاذ المطيري ومحمد السويق وتركي علوي وريان الطايفي .

الجدير بالذكر أن أفراد المنتخب الذين تم إعدادهم خلال الموسم الماضي ٢٠١٧م لهذه المهمة أقام معسكراً خارجياً قبل التصفيات بالجمهورية الفرنسية لمدة (١٢) يوما تخللها عدد اً من اللقاءات الوديه تحت اشراف المدرب الألماني عزيز أشرفي والوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان الذي كانت له اليد الطولى في بروز اللاعب. وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن تأهل أول لاعب سعودي لأولمبياد بيونس ايرس جاء بجهود مجتمعة وبدعم مباشر من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية حيث ذلل المسئولين كل الصعوبات في سبيل تهيئة المنتخب لتلك المهمة والشكر موصول لأولياء أمور اللاعبين الذين بادروا بالتعاون مع الاتحاد.

ونسأل الله التوفيق في المنافسات العالمية لتحقيق أفضل المراكز والتأهل الغالي نهديه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ورئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو نائبه ولجميع الرياضيين .

