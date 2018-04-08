وصول ” مازيراتي كواتروبورتي جي تي نيرشيمو ” الخاصة إلى المملكة

متابعات(صدى):

وصلت أعداد محدودة من سيارات “مازيراتي كواتروبورتي GTS Nerissimo الخاصة إلى صالات العرض في المملكة .

حيث أنه من المقرر أن يتم تصنيع 50 سيارة فقط من السيارات ذات الإصدار المحدود لتقديم في منطقة الشرق الأوسط واليابان ، ويتم حالياً عرض إحدى السيارات في صالة عرض شركة تقنية السيارات السريعة المحدودة في جدة.

وقال فتحي علام، مدير عام مازيراتي في شركة تقنية السيارات السريعة المحدودة أن السوق السعودي لديه عاطفة قوية للسيارات الخاصة جدا، وهذه فرصة حصرية لعملائنا لامتلاك هذه النسخة الرائدة الفريدة من كواتروبورتي السيدان الفاخرة المرادفة للأناقة مع البراعة الرياضية والقدرات العالية.

وهذه السيارة الخاصة تجسد الإثارة الخاصة بالليل في المدن وتعزز الأناقة الجمالية لطلاء كواتروبورتي. والطلاء الفاخر نيرو Ribelle يجمع لمسات من البيانو الأسود على الشبكة الأمامية، مدخلات على الصادمين لجعل شكل السيارة فريد “.

كما يظهر اللون الاسود في اطارات النوافذ ومخارج العادم وأذرع شبكة التهوية العمودية. كما تحتوي السيارة صادم أمامي رياضي وكذلك خلفي، والعتبات الجانبية بلون الجسم، وعجلات 21 بوصة لامعة سوداء، ومكابح باللون الأحمر وباقة كربون خارجية.

أما المناطق الداخلية من السيارة فتتميز بمقاعد قابلة للتعديل كهربائيا في 12 اتجاه ، فرش فاخر من الجلد الأسود مع خياطة حمراء وكذلك تطريز أحمر على مساند الرأس، رأس ذراع نقل السرعات وعتبات الأبواب، وتأتي بعجلة قيادة رياضية من الكربون، ولمسات من الكربون، شعار داخلي خاص وتبطين ألكانتارا.