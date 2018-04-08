الخطوط السعودية تمنح مرضى السرطان تخفيض 50% على أسعار التذاكر

عادل الحربي(صدى):

منحت شركة الخطوط الجوية السعودية، تخفيضًا مقداره 50% على أسعار التذاكر، وذلك لمرضى السرطان ومرافقيهم، وذلك لعدد غير محدود من التذاكر على درجة الضيافة، حيث يستفيد المواطنون من هذا التخفيض على القطاعين الداخلي والدولي، أما المقيمون فيحصلون على هذا التخفيض على القطاع الداخلي فقط.

جاء ذلك أسوةً بذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات، حيث أصدرت الشركة تعميمًا لجميع محطاتها ومكاتب المبيعات، وشملت القائمة الجديدة للأسعار المخفضة لفئات معينة من الضيوف.

كما شمل التعميم، منح المواطنين من زارعي الأعضاء ” الكلى، الكبد، الرئة، والقلب ” ، تخفيضًا مقداره 25% للتذاكر الداخلية، وبعدد 3 تذاكر سنويًا لمدة عامين قابلة للتجديد لعام آخر، وذلك إذا استدعت الظروف الصحية للضيف.

أما المواطن المتبرع بالكلى، فيتم منحه تخفيضا بنسبة 50% على 3 تذاكر سفر سنويًا على القطاعين الداخلي والدولي، فيما يتم منح خصم مقداره 50% للضيوف المعاقين حركيًا ” شلل رباعي ” ، وبعدد لا محدود من التذاكر للسعوديين والمقيمين على القطاعين الداخلي والدولي وعلى مختلف الدرجات.

فيما يحصل الأكفّاء – مواطنين ومقيمين – على تخفيض قدره 50% على أسعار تذاكر درجة الضيافة على القطاعين الداخلي والدولي، وبعدد لا محدود من التذاكر أيضًا.