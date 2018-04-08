ترامب يحمل روسيا وإيران مسؤولية دعم الأسد

واشنطن(صدى):

حمل الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، روسيا وإيران مسؤولية دعم نظام بشار الأسد في سوريا، وما يرتكبه من انتهاكات ضد الشعب السوري.

وهدد ” ترامب ” موسكو وطهران بسبب دعمهما لبشار، مؤكدًا أن ثمن ذلك سيكون باهظًا عليهما، لافتًا إلى أن ما حدث في دوما كارثة إنسانية أخرى ليس لها أي مبرر على الإطلاق.

وأضاف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: ” لو التزم أوباما بالخط الأحمر الذي رسمه لانتهت الكارثة في سوريا منذ زمن طويل ولأصبح الأسد من الماضي. ”

وفي السياق نفسه، صرح مسؤول أمريكي بأن كل الخيارات مفتوحة للرد على الهجوم الكيماوي في سوريا، بينما كانت وزارة الخارجية الروسية ادعت أن واشنطن تحاول عرقلة إجلاء مسلحي فصائل المعارضة السورية من دوما.

كما زعمت الخارجية الروسية أن التقارير بشأن استخدام النظام السوري للكيماوي تهدف لتبرير ضرب سوريا.