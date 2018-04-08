مبادئ هامة اتبعيها قبل الدخول في علاقة حب جديدة
الدخول في علاقة عاطفية جديدة أمر ليس بالسهل على الإطلاق لأي فتاة، وذلك بسبب خوفها من فشل هذه العلاقة، مهما كانت خبرتها في التعامل مع الجنس الآخر.
وإذا كنت على وشك الوقوع في الحب، عليك التأكد بأنك قادرة على تحمل مسؤولية هذه العلاقة بالشكل المناسب، وأن تكوني واعية لجميع احتياجات الطرف الآخر.
ومعرفة بعض المبادئ والأمور الهامة قبل العلاقة، سيسهل استمرارها بين الطرفين، وسيمنع الخلافات التي قد تؤدي لإنهاء العلاقة سريعاً، وأبرزها :
– الإعتناء بنفسك.
– ابتعدي عن صديقك القديم.
– الخروج مع الأصدقاء.
– معرفة ماذا تريدين.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9572 ] نشر منذ 3 ساعات
بخاطري بووووح وحكي وأنين ووله ولهفه!!
لأني لا أستطيع أن أهمل قلوباً أحببتها يوماً،
لكن أكتفي بالاطمئنان عليهم من بعيد وبصمت.
🌸
احمد الرويلي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب رحمتك والله لاندري الى أين نحن ذاهبون..
مالمقصد من هذا المنشور !!
رند[ عدد التعليقات: 8735 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبتعدي عن صديقك القديم🤔
اللي عندها صديق قديم أنسى إنها تنساه قديمك نديمك
إذا عرفت إن عندها صديق قديم أنت اللي أبتعد عنها وخل الداب وشجرته.
يقولون والعهدة ع الراوي المرأة ماتنسى بسهولة.
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1611 ] نشر منذ 2 ساعتين
م ادري اش الهدف من ذا الخبر
الحمد لله ع نعمة العقل
رند[ عدد التعليقات: 8735 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني اللي يقولون المرأة ماتنسى بسهولة كأنهم يعتبرون الرجل بدون مشاعر وأحاسيس وينسى بسهولة
دقيقة وأعطيكم أبيات وأبرهن لكم إن الرجل ماينسى بالضبط مثل المرأة.
رند[ عدد التعليقات: 8735 ] نشر منذ 2 ساعتين
يانسيم الليل سلم لي على اللي مانسيته // بلغه شوقي وبشرني لعله مانساني!!
وآهنيك يوم تاصل ديرته وتمر بيته // أما أنا شفق(ن) على شوفه وحاديني زماني!!
لاذكرت اللي كتبت أسمه على الرمل ومحيته // كل شي يطيح من عيني يطيّح شي ثاني!!
وإن نويت الصبر والسلوان دونه ماقويته // صورته فـ عيوني الثنتين وإسمه في لساني💖!!
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8347 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياعيني عليكن اسم الله اسم الله ايه ده😊
مالك !![ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 26 دقيقة
انا ما ادري الخبر هذا ماخوذ من صحيفة اجنبية او المقصود منه تفسيد الناس !!
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6878 ] نشر منذ 15 دقيقة
هذا الكلام ماهو عندنا الحمدلله لا صديق قبل الزواج ولا بعده ولا خروج مع الأصدقاء الخرابيط هذي ما هي عندنا