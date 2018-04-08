مبادئ هامة اتبعيها قبل الدخول في علاقة حب جديدة

أماني الغامدي(صدى):

الدخول في علاقة عاطفية جديدة أمر ليس بالسهل على الإطلاق لأي فتاة، وذلك بسبب خوفها من فشل هذه العلاقة، مهما كانت خبرتها في التعامل مع الجنس الآخر.

وإذا كنت على وشك الوقوع في الحب، عليك التأكد بأنك قادرة على تحمل مسؤولية هذه العلاقة بالشكل المناسب، وأن تكوني واعية لجميع احتياجات الطرف الآخر.

ومعرفة بعض المبادئ والأمور الهامة قبل العلاقة، سيسهل استمرارها بين الطرفين، وسيمنع الخلافات التي قد تؤدي لإنهاء العلاقة سريعاً، وأبرزها :

– الإعتناء بنفسك.

– ابتعدي عن صديقك القديم.

– الخروج مع الأصدقاء.

– معرفة ماذا تريدين.